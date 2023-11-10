10.11.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині розшукували хлопчика

Підліток раніше неодноразово уходив з дому та перебуває на профілактичному обліку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

9 листопада до чергової частини відділення поліції в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 14-річного хлопця. Близько 19:20 батьки виявили його відсутність та одразу зателефонували до поліції.

Підліток раніше неодноразово уходив з дому та перебуває на профілактичному обліку.

Вже за годину під час патрулювання прилеглих вулиць працівники ювенальної превенції та сектору поліцейської діяльності виявили хлопця неподалік від місця мешкання. Він пояснив, що вирішив прогулятись на свіжому повітрі.

З дитиною та його батьками проведена профілактична робота щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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