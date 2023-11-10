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10.11.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік завдав шкоди рибному господарству на суму більше 100 тисяч гривень

Інцидент стався на ставку біля селища міського типу Пересічне Харківського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
7 листопада близько 17 години було виявлено громадянина який, здійснював лов водних біоресурсів, а саме: короп - 39 екз. Виловлені водні біоресурси не відповідали мінімальному розміру . Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 11,6 кг.
 
На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають  100 062 грн.  За даним фактом відомості внесені до ЄРДР. Водні біоресурси вилучено.
 
Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці на Харківщині розшукували хлопчика.
 
Источник:   Рибоохоронний патруль Харківської області
 Тэги:  події, харків
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