10.11.2023 08:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники гасили пожежу, що виникла через ворожий обстріл

Протягом доби з 9 по 10 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



На Харківщині рятувальники гасили пожежу, що виникла через ворожий обстріл



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 06:50 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричинену ворожим обстрілом у селі Ізюмське Борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір’я, підпаливши господарчу споруду.

На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 кв.м. Вже о 08:18 пожежу вдалось локалізувати та о 09:02 ліквідувати. Постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали 3-х мешканців цього села до м. Борова.

Загалом за цей період здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

5 – на допомогу населенню і комунальним службам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії.