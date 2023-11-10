10.11.2023 08:40 Віталій Хінєвіч
На Харківщині рятувальники гасили пожежу, що виникла через ворожий обстріл
Протягом доби з 9 по 10 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
На Харківщині рятувальники гасили пожежу, що виникла через ворожий обстріл
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
О 06:50 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричинену ворожим обстрілом у селі Ізюмське Борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір’я, підпаливши господарчу споруду.
На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 кв.м. Вже о 08:18 пожежу вдалось локалізувати та о 09:02 ліквідувати. Постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали 3-х мешканців цього села до м. Борова.
Загалом за цей період здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:
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5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
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5 – на допомогу населенню і комунальним службам;
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1 – на чергування;
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4 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії.
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