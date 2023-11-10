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10.11.2023  08:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники гасили пожежу, що виникла через ворожий обстріл

Протягом доби з 9 по 10 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


На Харківщині рятувальники гасили пожежу, що виникла через ворожий обстріл
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 06:50 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, спричинену ворожим обстрілом у селі Ізюмське Борівської громади, яке знаходиться майже на межі бойового зіткнення. Окупанти влучили на приватне подвір’я, підпаливши господарчу споруду.
 
На час прибуття вогнеборців вогонь охопив площу біля 50 кв.м. Вже о 08:18 пожежу вдалось локалізувати та о 09:02 ліквідувати. Постраждалих немає. Повертаючись до підрозділу, надзвичайники евакуювали 3-х мешканців цього села до м. Борова.
 
Загалом за цей період здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 5 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 1 – на чергування;
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії.

 

 

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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