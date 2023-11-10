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10.11.2023  09:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків

Під час патрулювання на вулиці Валентинівській, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою, передає РЕДПОСТ .

 
Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та всіляко намагався піти з їхнього поля зору. Поліцейські звернулись до нього для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.
 
Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього згорток з речовиною синтетичного походження. Громадянин зізнався, що це наркотики, які він розповсюджує через так звані "закладки". Також в телефоні він показав численну кількість фото з місцями, де він раніше залишав аналогічні згортки.
 
 
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова засуджено рецидивіста, який поширював наркотики.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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