10.11.2023 09:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків

Під час патрулювання на вулиці Валентинівській, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася правоохоронцям підозрілою, передає РЕДПОСТ .

Громадянин, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та всіляко намагався піти з їхнього поля зору. Поліцейські звернулись до нього для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у нього згорток з речовиною синтетичного походження. Громадянин зізнався, що це наркотики, які він розповсюджує через так звані "закладки". Також в телефоні він показав численну кількість фото з місцями, де він раніше залишав аналогічні згортки.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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