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10.11.2023  08:15   Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА

Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено будинки, виникла пожежа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ізбицьке, Стариця, Тернова Чугуївського району, Куп‘янськ, Борова Ізюмського району. Авіаудари ворог завдав по Курилівці Куп’янського району. 
 
На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили 7 атак противника.
 
Внаслідок обстрілу окупантів у с. Ізюмське Ізюмського району пошкоджене приватне домоволодіння. Горіла господарча споруда.
 
О 23:45 у м. Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ "УРАГАН" пошкоджені три приватні будинки, гараж, проводилися аварійно-рятувальні роботи.
 
Постраждалих протягом доби серед цивільного населення не зафіксовано.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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