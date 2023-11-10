На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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