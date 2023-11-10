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10.11.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.
 
На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито двох колаборантів, які стали поліціянтами під час окупації Харківщини.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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