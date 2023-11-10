10.11.2023 07:30 Рита Парфенова

10 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.

10 листопада відзначається Всесвітній день молоді, встановлений на честь утворення Всесвітньої федерації демократичної молоді. Ця подія відбулася на 29 жовтня - 10 листопада 1945 року в Лондоні Всесвітній конференції молоді.



Також сьогодні професійне свято спеціалісти однієї з точних професій – щорічно 10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтерії. Вибору дати свята послужила подія кінця 15 століття – 10 листопада 1494 року у Венеції було опубліковано книгу Луки Пачіолі «Все про арифметику, геометрію та пропорцію». Один із розділів книги називався «Про рахунки та інші записи» і містив докладний виклад бухгалтерської справи Венеції.



А з 2002 року на 10 листопада припадає Всесвітній день науки заради миру та розвитку. Ініціатори цього свята (серед яких чимало видатних вчених, правозахисників, екологів, політиків тощо) доводили, що воно призведе до якіснішої взаємодії громадськості та науки у вирішенні першочергових проблем планетарного масштабу.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона.



За Юліанським календарем, 10 листопада православна церква вшановує пам’ять святої Параскеви, яка жила у ІІІ столітті в Малій Азії. У народі день називали Параскева П'ятниця або Параскева Льняниця.



У цей день заборонено будь-яку жіночу роботу, особливе табу накладалося на заняття, пов'язані з водою. Виняток становить хворобу дитини. У цьому випадку його необхідно вмити у джерелі.



Можна було лише м'яти та тріпати льон. За старих часів існувала традиція під назвою «лляні оглядини». Селяни вихвалялися один перед одним, показуючи льон-первак. А дівчата демонстрували хлопцям, наскільки добрі вони господині.

Що не можна робити 10 листопада

Цього дня можна шити, але заборонено працювати з пряжею.

Не рекомендують починати прибирання і мити підлогу.

Варто триматися подалі від води: не мити голову, не прати білизну.

Також цього дня

У 1483 народився Мартін Лютер, вождь Реформації в Німеччині.



1759 – народився Йоганн Фрідріх Шиллер, німецький поет, філософ, історик та драматург.



1885 – у Німеччині набережною річки Неккар з неймовірною для того часу швидкістю – 12 км/год – пронісся перший мотоцикл. Його конструкція була простою – німецькі інженери Даймлер та Майбах встановили розроблений ними двигун внутрішнього згоряння на дерев'яний велосипед.



1908 – в одному з готелів американського штату Монтана у номерах на столик поклали Біблію. З того часу Святе Письмо стало обов'язковим атрибутом готельних номерів.



1928 – народився Енніо Морріконе, італійський композитор, аранжувальник, диригент.



1940 – Уолт Дісней погодився доносити ФБР про підривні елементи у Голлівуді.



1977 – народилася Бріттані Мерфі (пом. 2009), американська кіноактриса.



1993 – в Україні заборонено усі воєнізовані неурядові організації.



1994 – Ірак визнав незалежність Кувейту.



2004 – вийшов Firefox 1.0.



2009 – запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм до Об'єднаної енергосистеми України).

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Арсеній, Георгій, Дмитро, Еммануїл, Єгор, Іван, Максим, Микола, Неоніла, Парасковія, Степан, Февронія, Ян.

за Юліанським календарем: Анна, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Ераст, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Ольга, Петро, Родіон, Серафим, Ян.