10.11.2023 13:35 Віталій Хінєвіч
У Чугуївському районі горів будинок
У селі Мосьпанове Чугуївського району зайнялася приватна оселя.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 9 листопада о 21:39.
На момент прибуття вогнеборців місцевого пожежно-рятувального підрозділу та зведеного загону Луганського гарнізону, горіли перекриття та дах будинку на площі біля 70 кв. м.
Рятувальники о 22:37 локалізували загоряння та оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 5 чоловік особового складу із залученням 1 од. техніки.
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псиав, що на Харківщині рятувальники гасили пожежу
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