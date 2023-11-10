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10.11.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

У Чугуївському районі горів будинок

У селі Мосьпанове Чугуївського району зайнялася приватна оселя.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 9 листопада о 21:39.
 
На момент прибуття вогнеборців місцевого пожежно-рятувального підрозділу та зведеного загону Луганського гарнізону, горіли перекриття та дах будинку на площі біля 70 кв. м.
 
Рятувальники о 22:37 локалізували загоряння та оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
 
Причини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці. Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 5 чоловік особового складу із залученням 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ псиав, що на Харківщині рятувальники гасили пожежу, що виникла через ворожий обстріл.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Луганській області
 Тэги:  пожежа, харків
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