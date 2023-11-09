09.11.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у 500 будинках капітально відремонтували комунікації

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» з початку року вже капітально відремонтували внутрішньобудинкові комунікації у 500 запланованих на цей рік будинках міста, передає РЕДПОСТ .

За словами начальника управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерія Харлана, роботи в цьому напрямку тривають чітко за графіком, ремонтники забезпечені всіма необхідними матеріалами і до кінця року проведуть аналогічні поточні ремонти ще в 100 міських багатоповерхівках.

Зокрема, напередодні закінчили комплексні відновлювальні заходи на вулиці Людвіга Свободи, 41 у Шевченківському районі. На завершальній стадії робіт було встановлено нову систему водовідведення довжиною 20 погонних метрів.

«Після детального аналізу цього року намітили проведення масштабних робіт у 71 будинку. В 62 вже виконали відповідні ремонти і на черзі заміна системи холодного водопостачання в будинку на вулиці Космонавтів», - поінформував начальник районної ділянки Сергій Кікнадзе.

Також керівник дільниці повідомив, що бригади щодня виконують роботи за заявками харків'ян, проводять профілактичні заходи щодо прочищення внутрішньобудинкових комунікацій, інспектують технічний стан систем. При цьому особлива увага приділяється підвальним приміщенням, які служать людям надійними сховищами у цей тривожний час.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що КП «Харківводоканал» у жовтні впорядкували близько 300 місць розриттів після усунення аварій.