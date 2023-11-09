09.11.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

Займалася соцвиплатами при окупантах: СБУ повідомила про підозру колаборантці з Куп’янського району

У червні минулого року ворожа пособниця погодилась зайняти посаду «виконуючої обов’язки помічника начальника відділу Кіндрашівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області».

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, на цій посаді колаборантка збирала дані місцевих мешканців у відомості для подальшої виплати матеріальної допомоги від окупантів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців окупованих районів могли бути використані загарбниками для нав'язування їм у подальшому російського громадянства, а також для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Крім того, жінка займалася ремонтом опалювальної системи у школі, де планувала розмістити російських військових.

Також задокументовано, що зловмисниця вела облік інформації, яка стосувалась перейменування вулиць у одному із сіл громади.

Наразі прибічниці окупантів оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушниці здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що заочну підозру колаборантці слідчі СБУ оголосили у липні минулого року, коли місто Куп'янськ ще було окуповане рашистами.