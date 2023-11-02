02.11.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Жінка була начальницею фейкового "пенсійного фонду" окупантів на Харківщині: суд ухвалив рішення

Заочну підозру колаборантці слідчі СБУ оголосили у липні минулого року, коли місто Куп'янськ ще було окуповане рашистами.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, було зібрано беззаперечні докази вини колаборантки Зої Фінько, яка під час окупації частини Харківської області очолювала у м. Куп'янську фейкове «управління пенсійного фонду» так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Під час судового розгляду встановлено, що зловмисниця добровільно пішла на співпрацю з окупантами та власноручно склала відповідну заяву гауляйтеру Харківської області Віталію Ганчеву. До цієї заяви вона додала власну автобіографію, згоду на обробку персональних даних та інші документи.

На цій посаді колаборантка організовувала збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів, організовувала видачу українським пенсіонерам довідок-замінників замість втрачених або відсутніх пенсійних посвідчень, здійснювала набір нових співробітників до цього незаконного органу, а також керувала незаконного створеними окупантами підрозділами фейкового «пенсійного фонду» у Вовчанському, Ізюмському, Харківському та Куп'янському районах.

Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисниця звітувала до "военно-гражданской администрации" рашистів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців окупованих районів могли бути використані загарбниками для нав'язування їм у подальшому російського громадянства, а також для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Під час деокупації району колаборантка втекла на територію російської федерації, де продовжує співпрацювати з державою-агресором.

За матеріалами СБУ суд заочно визнав зловмисницю винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй 10 років тюремного ув’язнення. До того ж суд конфіскував у дохід держави все належне їй майно: три квартири у Харкові та Куп'янську загальною площею майже 140 кв.м, три земельні ділянки на понад 7 гектарів та легковий автомобіль марки «Рено».

Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття нею покарання почне обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного їй за вироком суду, строки давності зупиняються.

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Викриття та розслідування злочинних дій колаборантки проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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