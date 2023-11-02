02.11.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік напав на фельдшера, який допомагав його батькові

Дізнавачі Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який накинувся з кулаками на фельдшера швидкої допомоги, що приїхав на виклик, передає РЕДПОСТ .

28 серпня до поліції надійшло повідомлення від потерпілого. За адресою оперативно виїхали поліцейські, які з’ясували, що потерпілий у складі екіпажу екстреної медичної допомоги виїхав за викликом про погане самопочуття літнього чоловіка. За місцем проживання пацієнта, де фельдшер надавав допомогу, прийшов 26-річний син господаря та почав заважати медику.

На зауваження фельдшера нетверезий чоловік реагував агресивно та виганяти медичних працівників з квартири. Після чого несподівано вдарив фельдшера кулаком в обличчя, а коли останній втратив рівновагу та впав на підлогу, продовжив бити його ногами. У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Дізнавачі Чугуївського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові медики та рятувальники доставили пацієнтку до лікарні.