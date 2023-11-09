    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові зі стоянки викрали авто з ключами у салоні
09.11.2023  13:45   Рита Парфенова

У Харкові зі стоянки викрали авто з ключами у салоні

29-річний правопорушник незаконно заволодів транспортним засобом.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники управління карного розшуку та відділу поліції № 2 ХРУП № 1 викрили 49-річного мешканця селища Пісочин у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Зловмисник скористався тим, що власник "Renault Traffic" не зачинив автівку та залишив ключі, і викрав транспортний засіб з  території автостоянки. 

Автомобіль в технічно справному стані виявили на подвір'ї домоволодіння правопорушника та вилучили. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби поліцейські Харківщини відреагували на 971 заяву від громадян, що надійшли через спецлінію “102”

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  крадіжка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.11 Надзвичайні події На Харківщині жінка обікрала на сотні тисяч стареньку матір коханця 26.10 Надзвичайні події На Харківщині крадій металолому забрав у сплячого в парку чоловіка телефон 23.10 Надзвичайні події У Харкові з обмінного пункту викрали півмільйона гривень (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 