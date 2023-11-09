09.11.2023 13:45 Рита Парфенова

У Харкові зі стоянки викрали авто з ключами у салоні

29-річний правопорушник незаконно заволодів транспортним засобом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Працівники управління карного розшуку та відділу поліції № 2 ХРУП № 1 викрили 49-річного мешканця селища Пісочин у незаконному заволодінні транспортним засобом.

Зловмисник скористався тим, що власник "Renault Traffic" не зачинив автівку та залишив ключі, і викрав транспортний засіб з території автостоянки.

Автомобіль в технічно справному стані виявили на подвір'ї домоволодіння правопорушника та вилучили. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.



Минулої доби на території Харківщини сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби поліцейські Харківщини відреагували на 971 заяву від громадян, що надійшли через спецлінію “102”