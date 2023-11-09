Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом минулої доби поліцейські Харківщини відреагували на 971 заяву від громадян, що надійшли через спецлінію “102”
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 8 осіб.
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3745 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше ніж 13 га території та знешкодили 155 вибухонебезпечних предметів.
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