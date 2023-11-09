09.11.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

У селі Харківського району повністю відновили електропостачання

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Руська Лозова Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів майстер виробничої дільниці Дергачівського РЕМ Андрій Ковалевський, після деокупації ситуація в селі була катастрофічною, адже електромережа була знищена на 95%.

"Ми знайшли тут перебиті дроти, потрощені опори та підстанції. Спочатку територію треба було розмінувати. Саперам довелося попрацювати, щоб підготувати село для безпечного виконання робіт: знешкодити нерозірвані снаряди, міни, інші вибухові присторої. Коли це було зроблено, ми розпочали відновлення", - зазначив Андрій Ковалевський.

Перша вулиця у Руській Лозовій була заживлена ще у листопаді 2022 року. Отже, енергетикам знадобився рік на повне відновлення світла. Довелося повністю замінити провід, встановити по селу 700 нових електроопор. Також до ремонту підстанцій та високовольтних ліній залучалися підрядні організації, роботу яких фінансувала Харківська обласна військова адміністрація.

За словами старости Русько-Лозівського старостинського округу Олександра Євчуна, зараз в селі проживає близько 1500 людей - це більш ніж втричі менше від довоєнних часів. Але, каже, жителі поступово повертаються.

Але незважаючи ні на що, у жителів Руської Лозової багато планів. І відновлення електропостачання, говорить староста, дає підстави з оптимізмом дивитися на можливість їх реалізації.

"У нас уже відновлено роботу однієї з двох пошкоджених амбулаторій, продовжуються ремонтні роботи у місцевому ліцеї та дитячому садочку, адміністративній будівлі старостату, де у нас буде працювати ЦНАП, відділення зв'язку та, можливо, банку, бібліотека, клуб. У підвалі ж хочемо організувати приміщення для дозвілля дітлахів: до села вже повернулася 51 дитина", - зауважив Олександр Євчун.

Він додав, що відновлення електропостачання в Руській Лозовій, - це велика радість для місцевих жителів.

"Люди не стримують емоцій. Зустрічають енергетиків зі сльозами на очах, адже дуже раді. Тепер вони можуть, наприклад, накачати води, бо, на жаль, тут немає централізованого водопостачання", - пояснив староста.

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