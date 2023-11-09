Харківський школяр став чемпіоном України з карате-до

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Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.

Прогноз погоди у Харкові на 9 листопада У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.