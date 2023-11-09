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09.11.2023  14:31   Дмитро Колонєй

Харківський школяр став чемпіоном України з карате-до

Учень харківського ліцею успішно виступив на наіональній першісті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учень 5 класу Харківського ліцею №167 з Салтівського району Олексій Лебединець переміг на Чемпіонаті України з шотокан карате-до С.К.І.Ф. Він посів перше місце в розділах "Куміте" й "Абсолют".

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що велосипедисти з Харківщини здобули медалі загальноукраїнських змагань.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, карате
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