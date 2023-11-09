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09.11.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Харків'янину, який стріляв з помпової рушниці по людях, повідомили про підозру в скоєнні злочину

10 вересня до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між мешканцем будинку та компанією молоді, яка сиділа біля підʼїзду.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході словесної сварки чоловік дістав помпову рушницю та зробив кілька пострілів з вікна квартири на першому поверсі в бік молодих людей. Другий постріл потрапив в ногу дівчині.
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
 
Згідно з висновком експертизи постраждалій дівчині спричинені легкі тілесні ушкодження.
 
Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 58-річний мешканець Шевченківського району. 8 листопада чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито двох колаборантів, які стали поліціянтами під час окупації Харківщини.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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