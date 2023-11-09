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09.11.2023  15:09   

На Харківщині судитимуть жінку, яка допомогала ворогу оргінізовувати незаконний референдум

Чим займалася жінка під час окупації виявили правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру,  мешканка  мешканка села Лиман Чугуївського району з липня 2022 року перейшла на бік ворога:
 
  • працювала «помічником начальника Вовчанського територіального управління» при окупантах.  отримала завдання від «голови» псевдоадміністрації здійснювати заходи, направлені на організацію та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до РФ в якості суб’єкта федерації;
  • під час перебування у селах Синельникове, Симонівка, Лиман, Графське Вовчанської міської громади Чугуївського району обвинувачена підшукала серед місцевих мешканців тих, хто згоден працювати у так званих виборчих дільницях для «великого русского будущего»;
  • розповідала людям, що для цієї роботи їм необхідно надати їй копії особистих документів. 
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Правоохоронці викрили жінку. Нині вона перебуває під вартою. 
 
Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. 
 
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про огoлошення підoзри жінці, яка займалася соцвиплатами при окупантах у Куп’янському районі.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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