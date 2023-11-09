09.11.2023 15:09
На Харківщині судитимуть жінку, яка допомогала ворогу оргінізовувати незаконний референдум
Чим займалася жінка під час окупації виявили правоохоронці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканка мешканка села Лиман Чугуївського району з липня 2022 року перейшла на бік ворога:
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працювала «помічником начальника Вовчанського територіального управління» при окупантах. отримала завдання від «голови» псевдоадміністрації здійснювати заходи, направлені на організацію та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до РФ в якості суб’єкта федерації;
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під час перебування у селах Синельникове, Симонівка, Лиман, Графське Вовчанської міської громади Чугуївського району обвинувачена підшукала серед місцевих мешканців тих, хто згоден працювати у так званих виборчих дільницях для «великого русского будущего»;
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розповідала людям, що для цієї роботи їм необхідно надати їй копії особистих документів.
Правоохоронці викрили жінку. Нині вона перебуває під вартою.
Обвинувальний акт розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
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