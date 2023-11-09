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09.11.2023  20:33   Дмитро Колонєй

ДТП: непоступлива водійка Hyndai ледь не вбила дитину у Харкові (фото)

Обставини аварії, у якій постраждав хлопчик, розслідує поліція у Харкові.

ДТП Харків: Постраждала дитина під час аварії Hyndai Getz і Audi 100 на вулиці Конєва
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 листопада 2023 року на вулиці Конєва 36-річна водійка авто Hyndai Getz, здійснюючи поворот, не пропустила Audi 100 під керуванням водія 2001 року народження, який їхав у зустрічному напрямку. 
 
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Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 6-річний хлопчик, який їхав із жинкою на Hyndai Getz. Дитині надано домедичну допомогу та доставлено до лікарні.
 
ДТП Харків: Постраждала дитина під час аварії Hyndai Getz і Audi 100 на вулиці Конєва
 
Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
ДТП Харків: Постраждала дитина під час аварії Hyndai Getz і Audi 100 на вулиці Конєва
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про смертельну ДТП, під час якої помилка матері вбила маленьку доньку на трасі під Харковом.

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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  дтп, аварія, харків
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