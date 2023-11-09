09.11.2023 20:33 Дмитро Колонєй
ДТП: непоступлива водійка Hyndai ледь не вбила дитину у Харкові (фото)
Обставини аварії, у якій постраждав хлопчик, розслідує поліція у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, 9 листопада 2023 року на вулиці Конєва 36-річна водійка авто Hyndai Getz, здійснюючи поворот, не пропустила Audi 100 під керуванням водія 2001 року народження, який їхав у зустрічному напрямку.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 6-річний хлопчик, який їхав із жинкою на Hyndai Getz. Дитині надано домедичну допомогу та доставлено до лікарні.
Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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