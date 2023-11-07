07.11.2023 17:07 Дмитро Колонєй

Допоможіть зайти: у центрі Харкова зникла дівчина-підліток

У Харкові розшукують 14-річну Дарину Петровську.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ПЗ "Мілена", о 14:00 7 листопада 2023 року зі свого будинку по вулиці Культури (р-н Сумського ринку) із пакетом, невідомо у якому одязі, вийшла 158 см на зріст блакитноока худорлява 14-річна дівчина із довгим темним волоссям - Дарина Петровська а потм зникла.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття.