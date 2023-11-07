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07.11.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові у тестовому режимі включать вуличне освітлення на низці вулиць

Завдяки реконструкції було відновлено роботу 336 світильників та понад 10 км мереж.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
КП «Міськсвітло» сьогодні, 7 листопада, запланувало включення зовнішнього освітлення "червоних ліній" у тестовому режимі на вулиці:
 
  • Леся Сердюка (від вул. Бучми до вул. Н. Ужвій),
  • вул. Наталії Ужвій (від вул. Леся Сердюка до вул. Гвардійців-Широнінців),
  • вул. Гвардійців-Широнінців (від вул. Н. Ужвій до вул. Дружби Народів),
  • вул. Дружби Народів (від вул. Гвардійців-Широнінців до вул. Леся Сердюка),
  • вул. Метробудівників (непарна сторона від вул. Леся Сердюка до вул. Гвардійців-Широнінців). 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові три тролейбусні маршрути змінили нумерацію. 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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