07.11.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відтворюють ліси на територіях, пошкоджених воєнними діями

Пріоритет надається у висадженні стійких лісових насаджень, а також відновлення лісів, які постраждали внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

У філіях Слобожанського лісового офісу у Харківській області триває осіннє садіння лісу у межах програми Президента "Зелена країна".

Лісництва філії "Чугуєво-Бабчанського лісового господарства" знаходяться неподалік кордону та деокупованих територій, і одні з перших постраждали внаслідок ворожих обстрілів та замінувань лісових масивів. Відновлення цих лісів - важливе завдання для лісівників Харківщини. Проте виконувати ці роботи наразі можуть лише у тих місцях, де повністю проведено обстеження, розмінування і вони є безпечними для працівників.

Одна з таких ділянок знаходиться на території Печенізького лісництва. Там значна частина лісового масиву засмічена залишками вибухонебезпечних предметів. Провівши її обстеження, працівники філії та офісу висадили близько 3000 сіянців сосни звичайної, заліснивши 0,5 га лісу. Також у лісництві тривають роботи з доповнення лісових культур.

Восени у Харківській області лісівники вже висадили понад 750 тисяч сіянців деревних порід.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram