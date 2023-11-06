06.11.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Фахівці повідомили про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за минулий тиждень зареєстрували 380 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає РЕДПОСТ .



Фахівці повідомили про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові



У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% - діти.

Показник захворюваності становить 106,7 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 74% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 121 особу, з них 17 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 31% - діти до 17 років.

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