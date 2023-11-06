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06.11.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Фахівці повідомили про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб за минулий тиждень зареєстрували 380 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає РЕДПОСТ .


Фахівці повідомили про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові
У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% - діти.
 
Показник захворюваності становить 106,7 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 74% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
 
За тиждень госпіталізовано 121 особу, з них 17 - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 31% - діти до 17 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 6 листопала.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  медицина, харків
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