06.11.2023 14:00 Віталій Хінєвіч
Через російську агресію в Україні постраждали 1711 об’єктів культурної інфраструктури
Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Так, станом на 25 жовтня 2023 року збитків зазнали 1711 об’єктів культурної інфраструктури, передає РЕДПОСТ .
Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та м. Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).
Загалом постраждали:
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клубні заклади – 844;
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бібліотеки – 603;
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заклади мистецької освіти – 133;
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музеї та галереї – 100;
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театри, кінотеатри та філармонії – 31.
Пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти культурної інфраструктури) у 262 територіальних громадах (17,8% від загальної кількості територіальних громад України), зокрема: у Донецькій (83%), Сумській (53%), Харківській (52%), Чернігівській (46%), Херсонській (43%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Запорізькій (36%), Київській (26%), Дніпропетровській (19%), Житомирській (12%), Одеській (8%), Хмельницькій (8%), Черкаській (5%), Львівській (4%), Вінницькій (3% ), Закарпатській (2%), Полтавській (2%) областях та м. Києві.
Варто зазначити, що на кінець жовтня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації.
Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
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