Енергетики заживили насосну станцію на Харківщині

Фахівці Барвінківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання насосної станції, яка забезпечує водою село Велика Комишуваха Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .
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