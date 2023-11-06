06.11.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Енергетики заживили насосну станцію на Харківщині

Фахівці Барвінківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання насосної станції, яка забезпечує водою село Велика Комишуваха Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів керівник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, до об'єкту водопостачання підведено повітряну лінію 0,4 кВ, для чого довелося замінити деякі опори та 200 метрів пошкодженого дроту.

"Складність робіт у Великій Комишувасі полягала в тому, що село територіально дуже "розкидане". Саперам довелося попрацювати, щоб провести розмінування, а нам - щоб заживити усіх споживачів. Наразі всі жителі села, які повернулися, - зі світлом. Тепер до мережі підключили і водокачку", - зазначив Віталій Соколов.

Він уточнив, що йдеться виключно про заживлення насосної станції. Питання щодо відновлення водопостачання у Великій Комишувасі знаходиться у компетенції місцевої влади.

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