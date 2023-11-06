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06.11.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі відновлюють світло після обстрілів

Фахівці Шевченківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" виконують ремонтні роботи у селі Старовірівка Шевченківської громади, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Шевченківського РЕМ В'ячеслав Панченко, третина цього села була знеструмлена внаслідок нічних обстрілів.
 
За словами керівника підрозділу, без світла залишилися близько 200 споживачів.
 
"Повітряні лінії 0,4 кВ були пошкоджені у декількох місцях. Енергетики зранку виїхали у Старовірівку для проведення відновлювальних робіт. Станом на 14.00 більшість знеструмлених споживачів заживлено. Залишилися точкові відключення, які будуть усунені до кінця дня", - зазначив В'ячеслав Панченко.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова продовжують наводити лад у місті.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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