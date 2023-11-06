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06.11.2023  15:21   Дмитро Колонєй

Ділок заборгував громаді Харкова сотні тисяч гривень

Підприємцю доведеться сплатити гроші громаді Харкова.

Заборгував сотні тисяч гривень ділок громаді Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, в Індустріальному районі Харкова по вул. Косарєва розташована нежитлова будівля площею майже 25 кв. м, право власності на яку зареєстровано за фізичною особою-підприємцем.
 
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При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана будівля, не оформлене.
 
У період з лютого по листопад 2020 року власник нерухомості не сплачував орендну плату за користування, внаслідок чого Харківській міській територіальній громаді завдано збитків.
 
Рішення щодо задоволення позову окружної прокуратури виніс Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання — надходження коштів до місцевого бюджету.
 
Источник:   Харківіська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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