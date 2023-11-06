06.11.2023 15:50 Дмитро Колонєй

Харківські електромонтери виконують майже двісті заявок містян щодня

Стало відомо, де працювали комунальники та яка ситуація з ліфтами у харківських будинках.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП «Харківміськліфт», фахівці підприємства опрацювали 1210 заявок містян за тиждень.

з 30 жовтня по 3 листопада працівники підприємства відремонтували і запустили 13 ліфтів.

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Роботи проводилися в будинках на

пр. Жуковського,

пр. Перемоги,

вул. Баварській,

вул. Валдайській,

вул. Гвардійців-Широнінців,

вул. Валентинівській,

вул. Клочківській,

вул. Астрономічній.

Загалом у житлових будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів, 25 - тимчасово зупинені.

Крім того, фахівці КСП контролюють роботу 269 підйомників у будинках ОСББ, ЖК та ЖСК, а також 75 ліфтів у закладах охорони здоров'я.

На підприємстві нагадали, що під час повітряної тривоги користуватися ліфтом не можна.