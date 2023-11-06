    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські електромонтери виконують майже двісті заявок містян щодня
06.11.2023  15:50   Дмитро Колонєй

Харківські електромонтери виконують майже двісті заявок містян щодня

Стало відомо, де працювали комунальники та яка ситуація з ліфтами у харківських будинках.

Нагадали, коли не можна користуватися ліфтом харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», фахівці підприємства опрацювали 1210 заявок містян за тиждень. 
з 30 жовтня по 3 листопада працівники підприємства відремонтували і запустили 13 ліфтів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Роботи проводилися в будинках на
  • пр. Жуковського,
  • пр. Перемоги,
  • вул. Баварській,
  • вул. Валдайській,
  • вул. Гвардійців-Широнінців,
  • вул. Валентинівській,
  • вул. Клочківській,
  • вул. Астрономічній.
Нагадали, коли не можна користуватися ліфтом харківські комунальники
 
Загалом у житлових будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів, 25 - тимчасово зупинені. 
 
Крім того, фахівці КСП контролюють роботу 269 підйомників у будинках ОСББ, ЖК та ЖСК, а також 75 ліфтів у закладах охорони здоров'я.
 
На підприємстві нагадали, що під час повітряної тривоги користуватися ліфтом не можна.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, ліфти, харків, комунальники, мережі
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 ЖКГ Стало відомо, де до кінця року відновлять багатоповерхівки на Харківщині 02.11 ЖКГ Комунальники прибрали аварійні дерева на берегах річки Харків 02.11 Дороги та транспорт Ремонтники зробили безпечнішими для пішоходів вулиці Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 