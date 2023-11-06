06.11.2023 15:50 Дмитро Колонєй
Харківські електромонтери виконують майже двісті заявок містян щодня
Стало відомо, де працювали комунальники та яка ситуація з ліфтами у харківських будинках.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», фахівці підприємства опрацювали 1210 заявок містян за тиждень.
з 30 жовтня по 3 листопада працівники підприємства відремонтували і запустили 13 ліфтів.
Роботи проводилися в будинках на
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пр. Жуковського,
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пр. Перемоги,
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вул. Баварській,
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вул. Валдайській,
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вул. Гвардійців-Широнінців,
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вул. Валентинівській,
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вул. Клочківській,
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вул. Астрономічній.
Загалом у житлових будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів, 25 - тимчасово зупинені.
Крім того, фахівці КСП контролюють роботу 269 підйомників у будинках ОСББ, ЖК та ЖСК, а також 75 ліфтів у закладах охорони здоров'я.
На підприємстві нагадали, що під час повітряної тривоги користуватися ліфтом не можна.
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