06.11.2023 16:20 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка обікрала на сотні тисяч стареньку матір коханця

Хитра пасіяна Харківщині залишила без грошів на рахунку жінку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , зі посиланням на ГУ Нацполіції, до харківських првоохоронців звернулася 77-річна жінка. Вона повідомила, що співмешканка її сина, з якою вони жили разом, перевела собі з її рахунку гроші.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що співмешканка сина встановила на свій мобільний телефон додаток онлайн банку для того, щоб оплачувати комунальні послуги. Таким чином вона отримала доступ до рахунків 77-річної жінки і перевела собі кошти. Загалом 35-річна жінка перевела собі на карту близько 200 тисяч гривень.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження направлені до суду.