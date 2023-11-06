06.11.2023 16:20 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка обікрала на сотні тисяч стареньку матір коханця
Хитра пасіяна Харківщині залишила без грошів на рахунку жінку.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, зі посиланням на ГУ Нацполіції, до харківських првоохоронців звернулася 77-річна жінка. Вона повідомила, що співмешканка її сина, з якою вони жили разом, перевела собі з її рахунку гроші.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що співмешканка сина встановила на свій мобільний телефон додаток онлайн банку для того, щоб оплачувати комунальні послуги. Таким чином вона отримала доступ до рахунків 77-річної жінки і перевела собі кошти. Загалом 35-річна жінка перевела собі на карту близько 200 тисяч гривень.
Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження направлені до суду.
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