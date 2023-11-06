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06.11.2023  16:20   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка обікрала на сотні тисяч стареньку матір коханця

Хитра пасіяна Харківщині залишила без грошів на рахунку жінку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, зі посиланням на ГУ Нацполіції, до харківських првоохоронців  звернулася 77-річна жінка. Вона повідомила, що співмешканка її сина, з якою вони жили разом, перевела собі з її рахунку гроші.
 
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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що співмешканка сина встановила на свій мобільний телефон додаток онлайн банку для того, щоб оплачувати комунальні послуги. Таким чином вона отримала доступ до рахунків 77-річної жінки і перевела собі кошти. Загалом 35-річна жінка перевела собі на карту близько 200 тисяч гривень.
 
Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину. Матеріали кримінального провадження направлені до суду.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, крадіжка, харків
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