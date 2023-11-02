02.11.2023 18:46 Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили питання соцзабезпечення переселенців, військових і постраждалих під час війни

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.



У Харкові обговорили питання соцзабезпечення переселенців, військових і постраждалих під час війни



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-кананалі розповів про зустріч з омбудсмен Дмитром Лубінцем.

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"Ворог так же нещадно продовжує нищити місто, калічити долі і забирати в нас найдорожче.

Але наперекір усім незгодам Харків живе, загоює рани і поступово повертає мирне життя сотням тисяч людей, які тут залишилися і які переїхали жити сюди."

Ігор Терехов зазначив, що з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини були обговорені важкі, але нагальні питання соціального забезпечення переселенців, військових, постраждалих під час війни харківʼян і ВПО та ролі громади у цих процесах.