02.11.2023 18:46 Дмитро Колонєй
У Харкові обговорили питання соцзабезпечення переселенців, військових і постраждалих під час війни
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.
У Харкові обговорили питання соцзабезпечення переселенців, військових і постраждалих під час війни
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-кананалі розповів про зустріч з омбудсмен Дмитром Лубінцем.
"Ворог так же нещадно продовжує нищити місто, калічити долі і забирати в нас найдорожче.
Але наперекір усім незгодам Харків живе, загоює рани і поступово повертає мирне життя сотням тисяч людей, які тут залишилися і які переїхали жити сюди."
Ігор Терехов зазначив, що з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини були обговорені важкі, але нагальні питання соціального забезпечення переселенців, військових, постраждалих під час війни харківʼян і ВПО та ролі громади у цих процесах.
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