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02.11.2023  18:46   Дмитро Колонєй

У Харкові обговорили питання соцзабезпечення переселенців, військових і постраждалих під час війни

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.


У Харкові обговорили питання соцзабезпечення переселенців, військових і постраждалих під час війни
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-кананалі розповів про зустріч  з омбудсмен Дмитром Лубінцем. 
 
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"Ворог так же нещадно продовжує нищити місто, калічити долі і забирати в нас найдорожче. 
 
 
Але наперекір усім незгодам Харків живе, загоює рани і поступово повертає мирне життя сотням тисяч людей, які тут залишилися і які  переїхали жити сюди."
 
Ігор Терехов зазначив, що з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини були обговорені важкі, але нагальні питання соціального забезпечення переселенців, військових, постраждалих під час війни харківʼян і ВПО та ролі громади у цих процесах.
 
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, лубінець, харків
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