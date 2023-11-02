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02.11.2023  19:16   Дмитро Колонєй

Від авіанальотів ворога постраждали три села Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали селища Харкіщини: Гатище, Вовчанськ, Тернова.
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  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Курилівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 листопада.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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