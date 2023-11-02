Від авіанальотів ворога постраждали три села Харківщини

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Гороскоп на 2 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.

Прогноз погоди у Харкові на 2 листопада У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде сильний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.