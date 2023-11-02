02.11.2023 08:20 Рита Парфенова

Ворог не припиняє спроб здійснювати штурмові дії на Харківщині

За добу наші захисники відбили близько 10 ворожих атак на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку ворожа армія підтримує військову присутність у прикордонних районах і активно займається диверсійною діяльністю з метою заважання переміщенню наших військ на найбільш загрозливі напрямки. Вони також збільшують кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

на Куп'янському напрямку ворог спробував безуспішно штурмувати наші позиції в районі населених пунктів Синьківка і Іванівка в Харківській області, а також Стельмахівка в Луганській області. Наші захисники відбили 10 атак противника під час цих спроб.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали місто Куп'янськ, села Петропавлівка, Курилівка, Степова Новоселівка, Чернещина.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 листопада 2023 року.