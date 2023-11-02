Ворог не припиняє спроб здійснювати штурмові дії на Харківщині

За добу наші захисники відбили близько 10 ворожих атак на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
Минулої доби авіаційних ударів зазнали місто Куп'янськ, села Петропавлівка, Курилівка, Степова Новоселівка, Чернещина.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 листопада 2023 року.
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