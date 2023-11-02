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02.11.2023  08:36   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу горіла ветеринарна лабораторія під Харковом

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, о 12:25 російські війська здійснили новий обстріл міста Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області. В результаті удару артилерійських снарядів пошкоджена господарча будівля колишньої ветеринарної лабораторії. Пожежа охопила площу площею 100 квадратних метрів. На місце події прибули рятувальники з 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також пожежна бригада з селища Вільча. Усього було залучено 8 вогнеборців та 2 пожежні автоцистерни. Зусиллями рятувальників о 14:40 пожежу було успішно локалізовано і загашено. На щастя, жертв серед мирного населення немає.

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Загалом протягом доби з 1 по 2 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 7 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 1 – на чергування;
  • 5 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 листопада 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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