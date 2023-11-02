Внаслідок обстрілу горіла ветеринарна лабораторія під Харковом

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, о 12:25 російські війська здійснили новий обстріл міста Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області. В результаті удару артилерійських снарядів пошкоджена господарча будівля колишньої ветеринарної лабораторії. Пожежа охопила площу площею 100 квадратних метрів. На місце події прибули рятувальники з 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також пожежна бригада з селища Вільча. Усього було залучено 8 вогнеборців та 2 пожежні автоцистерни. Зусиллями рятувальників о 14:40 пожежу було успішно локалізовано і загашено. На щастя, жертв серед мирного населення немає.
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Загалом протягом доби з 1 по 2 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 2 листопада 2023 року.
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