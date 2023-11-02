Під Харковом сталася велика пожежа на приватному підприємстві

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, загоряння сталося 1 жовтня 14:31 у Чугуївскому районі. Палала будівля, яка використовувалася для виробничих і складських цілей приватного підприємства.

На момент прибуття перших пожежно-рятувальних бригад, вогонь вже охопив дах будівлі площею 400 квадратних метрів. У ліквідації пожежі брали участь чотири оперативні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, і завдяки їхній роботі вдалося врятувати приміщення та майно трьох сусідніх підприємств.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.