Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків відновлять у Харкові до кінця року

Міська влада залучає державні субвенції та кошти міського бюджету для відбудови житлової та критичної інфраструктури Харкова.
Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
«Минулого року ми відбудували 200 будинків, до кінця року ми розраховуємо відбудувати 64 будинки. Робота триває», – розповів він.
Мер Харкова нагадав, що російська агресія нанесла серйозні руйнації в місті Харкові, на сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова опинилися без даху над головою. Найбільш постраждалим є район Північна Салтівка, де проживає більш ніж 300 тисяч мешканців.
«Жодне місто у світі не може самостійно розв'язувати такі питання, тому я дуже вдячний нашому уряду, керівництву Офісу Президента, які підтримають нас, надають нам субвенції для відновлення житла», – розповів Ігор Терехов
Він також додав, що залучаються певні можливості міського бюджету, щоб відбудовувати цілі райони Харкова.
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