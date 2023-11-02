02.11.2023 09:52 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, скільки зруйнованих будинків відновлять у Харкові до кінця року

Міська влада залучає державні субвенції та кошти міського бюджету для відбудови житлової та критичної інфраструктури Харкова.



РЕДПОСТ

Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«Минулого року ми відбудували 200 будинків, до кінця року ми розраховуємо відбудувати 64 будинки. Робота триває», – розповів він.



Мер Харкова нагадав, що російська агресія нанесла серйозні руйнації в місті Харкові, на сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова опинилися без даху над головою. Найбільш постраждалим є район Північна Салтівка, де проживає більш ніж 300 тисяч мешканців.



«Жодне місто у світі не може самостійно розв'язувати такі питання, тому я дуже вдячний нашому уряду, керівництву Офісу Президента, які підтримають нас, надають нам субвенції для відновлення житла», – розповів Ігор Терехов



Він також додав, що залучаються певні можливості міського бюджету, щоб відбудовувати цілі райони Харкова.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Також є певні домовленості з міжнародними партнерами, які будуть направлені на відбудову Харкова та критичної інфраструктури міста, бо, за словами мера Харкова, це є пріоритетом відбудови.