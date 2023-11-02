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02.11.2023  10:12   Рита Парфенова

Протягом доби на Харківщині сталися два випадки підриву на мінах

Місцевий житель Ізюмського району отримав поранення внаслідок підриву на міні у власному подвір'ї

міна

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 1 жовтня внаслідок вибуху протипіхотної міни поранений 35-річний мешканець села Піски-Радьківські в Борівській громаді Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір'ї. Ймовірно, це була протипіхотна міна ПФМ-1 "Пелюстка". Внаслідок вибуху чоловік отримав поранення пальця на лівій нозі і був госпіталізований.

Близько 15:20 стався ще один випадок підриву сільськогосподарської техніки через вибухонебезпечні пристрої, які були залишені окупантами. Під час робіт на полі між селами Андріївка та Покровське Донецької громади в Ізюмському районі вибухнула ворожа протитанкова міна, і комбайн "John Deere" отримав серйозні пошкодження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
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