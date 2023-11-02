02.11.2023 18:21 Дмитро Колонєй

Харківські пауерліфтери стали чемпіонами України

Змагання, в яких брали участь харківські спортсмени, пройшли у Коломиї.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед учнів ДЮСШ пройшов 23-30 жовтня 2023 року в місті Коломия. Команда КДЮСШ №9 (Основ'янський район) посіла у змаганнях перше командне місце. Вихованці школи змагалися у віковій групі 16-18 років.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудуться всеукраїнські змагання Workout winter games.