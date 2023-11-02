    
Главная Новини Харкова Спорт Харківські пауерліфтери стали чемпіонами України
02.11.2023  18:21   Дмитро Колонєй

Харківські пауерліфтери стали чемпіонами України

Змагання, в яких брали участь харківські спортсмени, пройшли у Коломиї.

Стали чемпіонами України харківські пауерліфтери

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед учнів ДЮСШ пройшов 23-30 жовтня 2023 року в місті Коломия. Команда КДЮСШ №9 (Основ'янський район) посіла у змаганнях перше командне місце. Вихованці школи змагалися у віковій групі 16-18 років.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Стали чемпіонами України харківські пауерліфтери

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудуться всеукраїнські змагання Workout winter games.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, пауерліфтінг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.11 Спорт У Харкові відбудуться всеукраїнські змагання з воркауту 31.10 Спорт У Харкові нагородили переможців та призерів міської спартакіади 31.10 Спорт Спортсмени Харкова привезли нагороди міжнародних змагань з акробатичного рок-н-ролу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 