02.11.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

У пенсіонера у Харкові чоловік вирвав із рук телефон

Зловмисник дочекався, коли пенсіонер зупинився на перехресті, вирвав з його рук телефон та кинувся тікати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До поліції звернувся 86-річний мешканець Салтівського району та повідомив, що на нього напав невідомий, який заволодів його мобільним телефоном.

Оперативники встановили особу нападника та його місцезнаходження. Зловмисником виявився 47-річний чоловік. У нього виявлено та вилучено мобільний телефон потерпілого.

За даним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів на території міста Харків.

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