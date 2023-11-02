02.11.2023 17:55 Віталій Хінєвіч
У пенсіонера у Харкові чоловік вирвав із рук телефон
Зловмисник дочекався, коли пенсіонер зупинився на перехресті, вирвав з його рук телефон та кинувся тікати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
До поліції звернувся 86-річний мешканець Салтівського району та повідомив, що на нього напав невідомий, який заволодів його мобільним телефоном.
Оперативники встановили особу нападника та його місцезнаходження. Зловмисником виявився 47-річний чоловік. У нього виявлено та вилучено мобільний телефон потерпілого.
За даним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів на території міста Харків.
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