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02.11.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У пенсіонера у Харкові чоловік вирвав із рук телефон

Зловмисник дочекався, коли пенсіонер зупинився на перехресті, вирвав з його рук телефон та кинувся тікати.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До поліції звернувся 86-річний мешканець Салтівського району та повідомив, що на нього напав невідомий, який заволодів його мобільним телефоном.
 
Оперативники встановили особу нападника та його  місцезнаходження. Зловмисником виявився 47-річний чоловік. У нього виявлено та вилучено мобільний телефон потерпілого.
 
За даним фактом слідчим Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років.
 
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів на території міста Харків.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік напав на фельдшера, який допомагав його батькові.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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