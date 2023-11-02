02.11.2023 17:39 Дмитро Колонєй

Комунальники прибрали аварійні дерева на берегах річки Харків

Де та які роботи виконали бригади підприємства розповіли у КП «‎КВЗК» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «‎Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», спеціалісти підприємства

промили ділянки зливостоків на пр. Перемоги, вул. Олімпійській, вул. Георгія Тарасенка;

відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вул. Старогригорівській, вул. Шарикова;

прочистили сміттєзатримувальні грати на вул. Греківській, вул. Лелюківській, пр. Тракторобудівників, вул. Саперній;

прибрали аварійні дерева та гілля на берегах річки Харків та біля Журавлівської греблі.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники упорядковують території парків.