12.10.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові переклали понад 13 кілометрів водоводів

З початку поточного року ремонтні бригади КП «Харківводоканал» переклали 13,7 км технічно зношених ділянок водоводів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Київському районі замінили 3,7 км трубопроводів, Новобаварському – 2,1 км та Салтівському – 1,7 км.

Як повідомив сьогодні, 12 жовтня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, незважаючи на складний воєнний час, ремонтники не лише оперативно ліквідують аварії та проводять необхідну профілактику на мережах, а й належними темпами здійснюють заміну технічно зношених ділянок водоводів.

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«Днями завершено відновлювальні заходи на вулиці Достоєвського в Основ'янському районі, під час яких було перекладено ділянку трубопроводу протяжністю 270 метрів. На черзі – комплекс ремонтних робіт на водоводі діаметром 630 мм на вулиці Автомобільній у Холодногірському районі. Тут намічено замінити аварійну ділянку завдовжки 145 метрів», - поінформував Микола Завада.