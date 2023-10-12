    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники у Харкові переклали понад 13 кілометрів водоводів
12.10.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові переклали понад 13 кілометрів водоводів

З початку поточного року ремонтні бригади КП «Харківводоканал» переклали 13,7 км технічно зношених ділянок водоводів, передає РЕДПОСТ .

 
Зокрема, у Київському районі замінили 3,7 км трубопроводів, Новобаварському – 2,1 км та Салтівському – 1,7 км.
 
Як повідомив сьогодні, 12 жовтня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, незважаючи на складний воєнний час, ремонтники не лише оперативно ліквідують аварії та проводять необхідну профілактику на мережах, а й належними темпами здійснюють заміну технічно зношених ділянок водоводів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
«Днями завершено відновлювальні заходи на вулиці Достоєвського в Основ'янському районі, під час яких було перекладено ділянку трубопроводу протяжністю 270 метрів. На черзі – комплекс ремонтних робіт на водоводі діаметром 630 мм на вулиці Автомобільній у Холодногірському районі. Тут намічено замінити аварійну ділянку завдовжки 145 метрів», - поінформував Микола Завада.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадали про необхідність мати запас води.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 ЖКГ На Північній Салтівці у Харкові відновлюють вуличне освітлення (фото)   12.10 ЖКГ У центрі Харкова продовжують ліквідувати наслідки ракетного обстрілу (фото) 11.10 ЖКГ Харківські комунальники відновлюють водорозбірні вуличні колонки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 