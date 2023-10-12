Харківські патрульні допомогли бригаді швидкої доставити пацієнта до лікарні (відео)

Патрульні супроводили карету швидкої допомоги з пацієнтом, що потребував негайної допомоги фахівців, до лікарні.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку.
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Порада зірок: нічого серйозного цього дня не плануйте. Намагайтеся більше радіти приємним дрібницям, але не налягайте на солодке.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
12 жовтня світ відзначає День економіста, свято, присвячене фахівцям, які глибоко вивчають економічні процеси та розвиток господарства.
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