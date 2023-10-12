12.10.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні допомогли бригаді швидкої доставити пацієнта до лікарні (відео)

Патрульні супроводили карету швидкої допомоги з пацієнтом, що потребував негайної допомоги фахівців, до лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

11 жовтня до стаціонарного посту поліції під'їхала карета швидкої з чоловіком у тяжкому стані. У авто відмовили спеціальні звукові та світлові сигнали, тож медики попрохали патрульних супроводити їх до лікарні, адже кожна хвилина була важливою.

Патрульні Олександр Смалій та Олександр Любчич негайно сіли у службове авто, увімкнули проблискові маячки червоного та синього кольорів і швидко та безпечно супроводили карету швидкої до лікарні.

Бригада швидкої подякувала патрульним за допомогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики врятували жінку.