12.10.2023 16:58 Дмитро Колонєй
Дорожчає популярний продукт: який саме
Які тенденції на ринку та чому розповіли експерти.
Дорожчає популярний продукт: який саме
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Новини Live у магазинах, за даними Асоціації виробників молока, подорожчало вершкове масло.
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Наприкінці літа масло жирністю 72,5-73% українського виробництва продавали у середньому на 52,05 грн/кг дорожче, ніж торік.
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Наприкінці літа цей продукт коштував 350,09 грн/кг, у цей же період минулого року — за 298,04.
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Найнижчі ціни масло "Гармонія смаку" (жирність 73%) — 255,5 грн/кг;
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Найвищі ціни на безлактозне масло (жирність 73%) марка "Клуб Сиру" — 442,6 грн.
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Вартість імпортного масла у середньому коштувало 545,5 грн/кг. Це на близько 200 грн більше за ціну на український продукт.
За словами аналітиків Асоціації, вітчизняні підприємства скорочують обсяги поставок масла у країни Європейського Союзу (ЄС). Відомо про кілька факторів:
у ЄС знижується вартість цього продукту;
в Україні зменшуються запаси товару.
Чому зростають ціни на вершкове масло
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Дефіцит сировини, тому переробним підприємствам не вдалося влітку виробити достатньої кількості товару.
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Активний попит на масло. Національні переробники працюють на закриття потреб внутрішнього ринку. Але цієї мети ще не досягнуто
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