    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Дорожчає популярний продукт: який саме
12.10.2023  16:58   Дмитро Колонєй

Дорожчає популярний продукт: який саме

Які тенденції на ринку та чому розповіли експерти.


Дорожчає популярний продукт: який саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Новини Live у магазинах, за даними Асоціації виробників молока, подорожчало вершкове масло.
 
  • Наприкінці літа масло жирністю 72,5-73% українського виробництва продавали у середньому на 52,05 грн/кг дорожче, ніж торік.
  • Наприкінці літа цей продукт коштував 350,09 грн/кг, у цей же період минулого року — за 298,04. 
  • Найнижчі ціни масло "Гармонія смаку" (жирність 73%) — 255,5 грн/кг;
  • Найвищі ціни на безлактозне масло (жирність 73%) марка "Клуб Сиру" — 442,6 грн.
  • Вартість імпортного масла у середньому коштувало 545,5 грн/кг. Це на близько 200 грн більше за ціну на український продукт.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
За словами аналітиків Асоціації, вітчизняні підприємства скорочують обсяги поставок масла у країни Європейського Союзу (ЄС). Відомо про кілька факторів:
 
у ЄС знижується вартість цього продукту;
в Україні зменшуються запаси товару.
 

Чому зростають ціни на вершкове масло

 
  • Дефіцит сировини, тому переробним підприємствам не вдалося влітку виробити достатньої кількості товару.
  • Активний попит на масло. Національні переробники працюють на закриття потреб внутрішнього ринку. Але цієї мети ще не досягнуто 
 
 
Источник:   Новини Live
 Тэги:  прогноз, ціни, масло
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Економіка та промисловість Подорожчала майже вся молочка: у чому справа 06.10 Економіка та промисловість Нас очікує нове подорожчання яєць: прогноз експертів 30.09 Суспільство Якою буде погода у жовтні: дихання Арктики Україна відчує вже в середині місяця
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 