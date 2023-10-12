12.10.2023 16:58 Дмитро Колонєй

Дорожчає популярний продукт: який саме

Які тенденції на ринку та чому розповіли експерти.



Дорожчає популярний продукт: який саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Новини Live у магазинах, за даними Асоціації виробників молока, подорожчало вершкове масло.

Наприкінці літа масло жирністю 72,5-73% українського виробництва продавали у середньому на 52,05 грн/кг дорожче, ніж торік.

Наприкінці літа цей продукт коштував 350,09 грн/кг, у цей же період минулого року — за 298,04.

Найнижчі ціни масло "Гармонія смаку" (жирність 73%) — 255,5 грн/кг;

Найвищі ціни на безлактозне масло (жирність 73%) марка "Клуб Сиру" — 442,6 грн.

Вартість імпортного масла у середньому коштувало 545,5 грн/кг. Це на близько 200 грн більше за ціну на український продукт.

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За словами аналітиків Асоціації, вітчизняні підприємства скорочують обсяги поставок масла у країни Європейського Союзу (ЄС). Відомо про кілька факторів:

у ЄС знижується вартість цього продукту;

в Україні зменшуються запаси товару.

Чому зростають ціни на вершкове масло

Дефіцит сировини, тому переробним підприємствам не вдалося влітку виробити достатньої кількості товару.

Активний попит на масло. Національні переробники працюють на закриття потреб внутрішнього ринку. Але цієї мети ще не досягнуто