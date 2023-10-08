08.10.2023 21:40 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжний мус із вівсяно-манки
Корисний і смачний рецепт для різного віку.
Готуємо ніжний мус із вівсяно-манки
Як пише РЕДПОСТ, ніжний мус може особливо сподобатися дітям. Він стане найкращим другом молодих мам та однією з перших страв їхніх дітей як альтернатива манній каші. Його можна готувати на основі будь-яких фруктів.
Мус із вівсяно-манки
Продукти:
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80 мл вівсяно-манної крупи або манки
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500 мл молока
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1 велике яблуко
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кілька ягід полуниці
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3 ст. л. цукру
Покроковий рецепт приготування
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Молоко налити в каструлю і закип'ятити.
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Висипати туди вівсяно-манну крупу тонким струмком, помішуючи, щоб не утворювались грудочки.
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Готувати кашу доки вона не прийме густу консистенцію.
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Яблуко помити,
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Зняти шкірку
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Очистити від насіння.
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У киплячу воду відправити оброблене яблуко.
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За бажанням додати трохи кориці, яка дасть приємний аромат та смак.
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Варити фрукт до готовності, тобто поки він стане зовсім м'яким.
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Дістати яблуко,
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Трохи остудити
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Перетерти через ситечко.
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У кашу, що вийшла, всипати цукор і перетерте яблуко.
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Перемішати.
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Вимити полуницю,
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Відокремте листочки.
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Мус, що вийшов, остудити,
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Додайте підготовлену полуницю,
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Збийте блендером чи міксером до стану пишної маси.
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Готовий мус можна красиво прикрасити полуницею та листочком м'яти.
Смачного!
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