08.10.2023 21:40 Дмитро Колонєй

Готуємо ніжний мус із вівсяно-манки

Корисний і смачний рецепт для різного віку.



Готуємо ніжний мус із вівсяно-манки



Як пише РЕДПОСТ, ніжний мус може особливо сподобатися дітям. Він стане найкращим другом молодих мам та однією з перших страв їхніх дітей як альтернатива манній каші. Його можна готувати на основі будь-яких фруктів.

Мус із вівсяно-манки

Продукти:

80 мл вівсяно-манної крупи або манки

500 мл молока

1 велике яблуко

кілька ягід полуниці

3 ст. л. цукру

Покроковий рецепт приготування

Молоко налити в каструлю і закип'ятити. Висипати туди вівсяно-манну крупу тонким струмком, помішуючи, щоб не утворювались грудочки. Готувати кашу доки вона не прийме густу консистенцію. Яблуко помити, Зняти шкірку Очистити від насіння. У киплячу воду відправити оброблене яблуко. За бажанням додати трохи кориці, яка дасть приємний аромат та смак. Варити фрукт до готовності, тобто поки він стане зовсім м'яким. Дістати яблуко, Трохи остудити Перетерти через ситечко. У кашу, що вийшла, всипати цукор і перетерте яблуко. Перемішати. Вимити полуницю, Відокремте листочки. Мус, що вийшов, остудити, Додайте підготовлену полуницю, Збийте блендером чи міксером до стану пишної маси. Готовий мус можна красиво прикрасити полуницею та листочком м'яти.

Смачного!