Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
9 жовтня очікується Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 2 - 4° тепла, на поверхні грунту заморозки 0 - 5°; вдень 6 - 8° тепла.
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День обіцяє бути успішним, причому не лише для вас, а й для ваших опонентів. Тож як мінімум здорової конкуренції сьогодні не уникнути.
Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
Починаючи з 2000 року, 9 жовтня відзначають День ріелтора в Україні.
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