09.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня

Хмари, шо з'являться на небі вранці та протримаються у Харкові майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

9 жовтня очікується Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 2 - 4° тепла, на поверхні грунту заморозки 0 - 5°; вдень 6 - 8° тепла.

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Народні прикмети

У народі примітили, якщо сьогодні дощ зі снігом – з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги.

Якщо сонячно і тепло – липень буде дощовим і холодним.

Якщо день теплий та сонячний, то початок наступного літа буде холодним.

Дощ 9 жовтня віщує вологу погоду ще на три тижні.

Якщо у цей день випав сніг, то зима почнеться з Михайла (21 листопада).

Рожевий захід сонця обіцяє вітряну погоду.

Сильний листопад — до похолодання та швидкого настання зими.