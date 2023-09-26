26.09.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

За минулий тиждень на Харківщині виникло 82 пожежі в природних екосистемах

Зі 147 пожеж, які зафіксовані минулого тижня на Харківщині, 82 виникли в природних екосистемах.

Про це доповів під час брифінгу у Kharkiv Media Hub речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

Він акцентував увагу журналістів на тому, що самовільне спалювання листя та сухої трави – поза законом.

«Щороку восени починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Окрім цього, випалювання сухостою на деокупованих територіях, або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, - може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях», - сказав Василенко.

Він звернув увагу на суворій забороні спалювання рослинних залишків. За це передбачена адміністративна відповідальність у розмірі від 3060 до 6120 гривень. А також існує і кримінальна кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень, яка передбачає штраф від 91800 до 153000 гривень, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Тому він радив громадянам, перебуваючи у лісі чи в полі, завжди дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі.