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25.09.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області у чоловіка вилучили гранату та речовину рослинного походження, схожу на коноплю

22 вересня в домоволодінні чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Працівники поліції отримали інформацію про те, що 57-річний мешканець села Задонецьке Чугуївського району зберігає боєприпаси.
 
В результаті вилучено корпус ручної осколкової гранати Ф-1, підривач типу УЗРГМ та речовину рослинного походження, схожу на коноплю.
 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік намагався завдати шкоди ножем підліткам.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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