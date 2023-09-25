25.09.2023 17:50 Віталій Хінєвіч
У Харківській області у чоловіка вилучили гранату та речовину рослинного походження, схожу на коноплю
22 вересня в домоволодінні чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Працівники поліції отримали інформацію про те, що 57-річний мешканець села Задонецьке Чугуївського району зберігає боєприпаси.
В результаті вилучено корпус ручної осколкової гранати Ф-1, підривач типу УЗРГМ та речовину рослинного походження, схожу на коноплю.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
Слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення придбання зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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