25.09.2023 18:00

Як і де краще купувати ліки у 2023 році

Майже кожна аптечна мережа має як офлайн відділення, так і сервіси онлайн замовлення. Де зручніше і вигідніше купувати ліки - у звичних аптеках, на інтернет-сайтах або на сервісах як то likie.ua ? Нижче розглянемо цю тему детальніше.

Ліки офлайн: звично, але не завжди зручно

Більшість людей купують ліки в аптеках. Це звично, але далеко не завжди зручно. Перш за все, йти до фармацевтичної установи, потерпаючи від грипу, шлункового розладу або головного болю - сумнівне задоволення. Крім того, зусилля не гарантують успіх - потрібних препаратів у найближчій аптеці може не бути в наявності, тож доведеться влаштовувати тур фармацевтичними закладами мікрорайону. Не варто також забувати про те, що не всі аптеки мають сумлінний та чесний персонал. Мабуть, кожен стикався з фармацевтами, які нав’язливо рекомендують конкретний препарат, зазвичай, значно дорожчий від аналогів. Ціна на який, між тим, може бути значно нижчою у іншій мережі.

В часи пандемії коронавірусу популярності стали набувати онлайн сервіси продажу ліків. Зараз, під час війни, коли деякі препарати знайти доволі важко, а їхати за ними на інший кінець міста - особливо незручно, українці все частіше шукають медикаменти в онлайн аптеках або на профільних порталах. Зазвичай вони надають низку переваг:

можливість здійснити замовлення у будь-який час та з будь-якої локації;

можливість оформити доставку додому або до офісу;

розширений ассортимент медикаментів;

нижчі ціни на препарати;

можливість порівняти вартість ліків у різних мережах перш ніж оформити замовлення.

Де краще замовляти ліки в Україні

З підвищенням попиту на замовлення ліків онлайн більшість аптечних мереж запустили власні інтернет-каталоги. До них додалися незалежні сервіси пошуку та замовлення медикаментів. Де ж краще купити необхідні препарати? likie.ua - один з найбільших аптечних порталів в Україні. Завдяки розумним алгоритмам, він дає можливість знайти та забронювати медикаменти у аптеці якомога ближче до дому та за найнижчою ціною. Переваги, доступні користувачам likie.ua:

більше 30 000 доступних позицій - сервіс пропонує всі затребувані на ринку України препарати;

повна інформація щодо ліків - на сторінці кожного препарату можна знайти детальну інформацію про його особливості, правила використання та наявні на ринку аналоги;

зручна система пошуку та навігації.

Скористайтеся сервісом likie.ua раз аби назавжди забути про складні квести у пошуках необхідних медикаментів.