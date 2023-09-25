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25.09.2023  18:00   

Як і де краще купувати ліки у 2023 році

Як і де краще купувати ліки у 2023 році
 
Майже кожна аптечна мережа має як офлайн відділення, так і сервіси онлайн замовлення. Де зручніше і вигідніше купувати ліки - у звичних аптеках, на інтернет-сайтах або на сервісах як то likie.ua? Нижче розглянемо цю тему детальніше. 
 

Ліки офлайн: звично, але не завжди зручно

Більшість людей купують ліки в аптеках. Це звично, але далеко не завжди зручно. Перш за все, йти до фармацевтичної установи, потерпаючи від грипу, шлункового розладу або головного болю - сумнівне задоволення. Крім того, зусилля не гарантують успіх - потрібних препаратів у найближчій аптеці може не бути в наявності, тож доведеться влаштовувати тур фармацевтичними закладами мікрорайону. Не варто також забувати про те, що не всі аптеки мають сумлінний та чесний персонал. Мабуть, кожен стикався з фармацевтами, які нав’язливо рекомендують конкретний препарат, зазвичай, значно дорожчий від аналогів. Ціна на який, між тим, може бути значно нижчою у іншій мережі.    
 
В часи пандемії коронавірусу популярності стали набувати онлайн сервіси продажу ліків. Зараз, під час війни, коли деякі препарати знайти доволі важко, а їхати за ними на інший кінець міста - особливо незручно, українці все частіше шукають медикаменти в онлайн аптеках або на профільних порталах. Зазвичай вони надають низку переваг: 
 
  • можливість здійснити замовлення у будь-який час та з будь-якої локації;
  • можливість оформити доставку додому або до офісу;
  • розширений ассортимент медикаментів;
  • нижчі ціни на препарати;
  • можливість порівняти вартість ліків у різних мережах перш ніж оформити замовлення. 

Де краще замовляти ліки в Україні

З підвищенням попиту на замовлення ліків онлайн більшість аптечних мереж запустили власні інтернет-каталоги. До них додалися незалежні сервіси пошуку та замовлення медикаментів. Де ж краще купити необхідні препарати? likie.ua - один з найбільших аптечних порталів в Україні. Завдяки розумним алгоритмам, він дає можливість знайти та забронювати медикаменти у аптеці якомога ближче до дому та за найнижчою ціною. Переваги, доступні користувачам likie.ua: 
 
  • більше 30 000 доступних позицій - сервіс пропонує всі затребувані на ринку України препарати;
  • повна інформація щодо ліків - на сторінці кожного препарату можна знайти детальну інформацію про його особливості, правила використання та наявні на ринку аналоги;
  • зручна система пошуку та навігації.
Скористайтеся сервісом likie.ua раз аби назавжди забути про складні квести у пошуках необхідних медикаментів. 
 
Тэги:  ліки, здоров'я
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