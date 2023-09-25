25.09.2023 18:31 Дмитро Колонєй

У Харкові відбудуться військові навчання: що заборонено робити містянам

Про це поінформували в Департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харкова.



У Харкові відбудуться військові навчання: що заборонено робити містянам



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на на Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.Харкова, у навчаннях візьмуть участь усі підрозділи Збройних Сил України, які забезпечують оборону міста. Час проведення - з 00:00 до 24:00 26 вересня.

Харків’ян просять зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу.