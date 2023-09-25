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25.09.2023  18:31   Дмитро Колонєй

У Харкові відбудуться військові навчання: що заборонено робити містянам

Про це поінформували в Департаменті по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Харкова.


У Харкові відбудуться військові навчання: що заборонено робити містянам
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на на Департамент по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту.Харкова, у навчаннях візьмуть участь усі підрозділи Збройних Сил України, які забезпечують оборону міста. Час проведення - з 00:00 до 24:00 26 вересня. 
 
Харків’ян просять зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  зсу, навчання, харків, армія, агрессия россии
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