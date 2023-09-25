25.09.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік намагався завдати шкоди ножем підліткам

Мешканець міста Красноград намагався завдати ножем тілесні ушкодження відвідувачам магазину та перехожим.

Фото ілюстративне

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

23 вересня до поліції надійшло повідомлення про вчинення хуліганських дій біля одного з магазинів міста.

При виїзді на місце події поліцейські встановили, що 24-річний чоловік вчинив конфлікт з перехожими та відвідувачами супермаркету, а також намагався нанести ножем тілесні ушкодження 17-річному хлопцю та 15-річній дівчині.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

З місця події поліцейські вилучили речові докази та направили їх на дослідження.

Слідчим Красноградського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 7 років.