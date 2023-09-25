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25.09.2023  16:04   Дмитро Колонєй

Харківська молочна кухня видає благодійну допомогу тисячам дітей

Де можна отримати бескоштовне дитяче харчування та хто на це може розраховувати поінформували у харківському КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування», підприємство  видає благодійну допомогу 2,3 тис. дітей. 
 
В умовах воєнного стану підприємство виробляє та забезпечує продуктами харчування дітей грудного та раннього віку з малозабезпечених сімей та інших категорій, а також дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах внаслідок воєнних дій (цій категорії продукція видається безкоштовно). Отримати харчування сім'ї пільгових категорій можуть у дитячих поліклініках.
 
 
 
Також з червня у Харкові поновили роботу дев’ять пунктів видачі дитячого харчування. Детальну інформацію про асортимент та пункти видачі харчування можна дізнатися на сайті підприємства: .
Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, діти, харків
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